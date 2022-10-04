Петербурженка нашла в лесу белый гриб весом два килограмма

Петербурженка нашла в лесу белый гриб весом два килограмма
Фото: Unsplash

Петербурженка нашла в лесу гигантский белый гриб, который весит 2 кг. Добычей она сразу поделилась в социальной сети.

Жительница города выложила фото находки в группе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте». Многие подписчики удивились такой добычей и назвали гриб «мутантом». Она рассказала, что гриб нашла в Приозерском районе Ленобласти.

Кроме того, подписчики группы отметили, что этой осенью достаточно много грибов в лесах Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что гастроэнтеролог объяснила, кому крайне не рекомендуется есть грибы.

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