Центр Алмазова объявил тендер на строительство радиологического центра за 4 млрд рублей

Центр Алмазова объявил тендер на строительство радиологического центра за 4 млрд рублей
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова объявил тендер на строительство радиологического центра с вертолетной площадкой стоимостью 4 млрд рублей.

Проект был заявлен еще в 2020 году, однако проект одобрили только в 2022 году. В радиологическом центре будут проводить диагностику и лечение пациентов с заболеваниями онкологического и эндокринологического профилей, пишет Коммерсантъ.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 октября. Начальная цена контракта — 4 млрд рублей. Объект должен быть завершен к июню 2026 года.

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НМИЦ Алмазова строительство тендер


 

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