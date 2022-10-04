Минфин предложил российскому бизнесу конкурировать за доступ к господдержке

Правительство России внесло в Госдуму поправки к Бюджетному кодексу о единой конкурентной модели распределения субсидий — их должны получить только те компании, которые предложат лучшие с точки зрения правительства результаты господдержки.

По данным Коммерсантъ, в Госдуму поступили поправки Минфина к Бюджетному кодексу, унифицирующие порядок распределения между участниками рынка средств господдержки, выделяемых правительством в виде субсидий.

В том случае, если документ будет принят, значительная часть средств будет проходить на конкурентной основе, то есть средства будет получать тот субъект рынка, который предложит наибольшую результативность их использования. На федеральном уровне проект должен заработать уже с 2023 года.