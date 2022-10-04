В Петербурге на субсидии предприятиям выделят 21 млн рублей

В Петербурге предприятиям компенсируют затраты на проведение энергетического обследования и приобретение энергосберегающего оборудования.

На субсидии предприятиям из бюджета выделят 21 млн рублей. Выплаты позволят повысить уровень энергоэффективности компаний.

Субсидии предприятия смогут направить на компенсацию затрат, связанных с обследованием или внедрением нового оборудования – в соответствии с перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, утвержденным по результатам обследования, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций.