В Петербурге на субсидии предприятиям выделят 21 млн рублей

В Петербурге на субсидии предприятиям выделят 21 млн рублей
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге предприятиям компенсируют затраты на проведение энергетического обследования и приобретение энергосберегающего оборудования.

На субсидии предприятиям из бюджета выделят 21 млн рублей. Выплаты позволят повысить уровень энергоэффективности компаний.

Субсидии предприятия смогут направить на компенсацию затрат, связанных с обследованием или внедрением нового оборудования – в соответствии с перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, утвержденным по результатам обследования, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций.

правительство петербурга предприятия субсидии


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Операторы Yota и «Мегафон» до конца 2023 года объединят свои ...
Петербурженка нашла в лесу белый гриб весом два килограмма
Минфин предложил российскому бизнесу конкурировать за доступ к господдержке
Минтранс предложил повысить цены на проезд по платным дорогам
Модель Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности
В Петербурге отменили проверку системы оповещения 5 октября
Смольный отсудил землю у швейцарской корпорации под строительство Витебской ...
Цены на авиабилеты в ближнее зарубежье начали снижаться