Меган Маркл и принц Гарри отреагировали своей фотографией на портрет Карла III в кругу семьи

Меган Маркл и принц Гарри отреагировали своей фотографией на портрет Карла III в кругу семьи
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: кадр видео

Новый портрет Меган Маркл и принца Гарри появился в Сети. Вероятно, он стал своеобразным ответом на демонстрацию портрета нового короля Британии Карла III в кругу семьи. Снимок скандальной четы был сделан за несколько дней до смерти королевы Елизаветы II

В популярной сети с фотографиями появился новый портрет Меган Маркл и принца Гарри вслед за публикацией семейного портрета Карла III. Снимок опубликовал его автор, фотограф Мисан Харриман.

Фотограф подписал фото, отметив, что фотография была сделана во время последнего визита супругов в Великобританию незадолго до смерти Елизаветы II.

«Герцог и герцогиня Сассекские за несколько минут до посещения церемонии открытия One Young World в прошлом месяце», — прокомментировал Харриман фото своего авторства.

Стоит отметить, что снимок супругов был опубликован через два дня после официального показа портрета Карла III в кругу семьи. На фотографии он позирует вместе с королевой-консортом Камиллой, а также старшим сыном Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон, которые стали новыми принцем и принцессой Уэльскими.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что политолог Светов заявил: новому королю Карлу III будет тяжело заслужить уважение британцев

меган маркл портрет принц гарри смерть Елизаветы II


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Долина ответила хейтерам на критику ее образа в коротких шортах
В Петербург с начала 2022 года приехали более 80 тысяч медицинских туристов
Младенческая смертность в России осталась стабильно низкой в 2022 году
Сомнолог Кудинов дала советы, как обеспечить здоровый сон во время стресса
В ряде регионов России запустят эксперимент по онлайн-продаже рецептурных ...
Минобороны: в России развернут более 12 комплексов контроля космического ...
В Россию из Финляндии за сутки выехали более 1 300 россиян
Меган Маркл и принц Гарри отреагировали своей фотографией на портрет Карла ...