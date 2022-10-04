Меган Маркл и принц Гарри отреагировали своей фотографией на портрет Карла III в кругу семьи

Новый портрет Меган Маркл и принца Гарри появился в Сети. Вероятно, он стал своеобразным ответом на демонстрацию портрета нового короля Британии Карла III в кругу семьи. Снимок скандальной четы был сделан за несколько дней до смерти королевы Елизаветы II

В популярной сети с фотографиями появился новый портрет Меган Маркл и принца Гарри вслед за публикацией семейного портрета Карла III. Снимок опубликовал его автор, фотограф Мисан Харриман.

Фотограф подписал фото, отметив, что фотография была сделана во время последнего визита супругов в Великобританию незадолго до смерти Елизаветы II.

«Герцог и герцогиня Сассекские за несколько минут до посещения церемонии открытия One Young World в прошлом месяце», — прокомментировал Харриман фото своего авторства.

Стоит отметить, что снимок супругов был опубликован через два дня после официального показа портрета Карла III в кругу семьи. На фотографии он позирует вместе с королевой-консортом Камиллой, а также старшим сыном Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон, которые стали новыми принцем и принцессой Уэльскими.

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