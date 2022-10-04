В Россию из Финляндии за сутки выехали более 1 300 россиян

В Россию из Финляндии за сутки выехали более 1 300 россиян
Фото: unsplash

Впервые после закрытия финской границы для российских туристов, число россиян, вернувшихся из Финляндии в РФ, превысило число граждан России, въехавших из РФ в Финляндию.

В Россию из Финляндии за сутки выехали более 1 300 россиян, что почти в два раза больше числа приехавших в Суоми граждан РФ, передает телеканал Yle.

По данным канала, в настоящее время наблюдается существенный отток граждан России из страны. Число прибывающих россиян существенно снизилось после введенных 30 сентября ограничений на въезд по туристическим визам.

Напомним, что решение кабинета министров Финляндии о закрытии границы для российских туристов вступило в силу 30 сентября. В загранпаспорте туриста, которому отказывают во въезде, делается соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Минтранс предложил повысить цены на проезд по платным дорогам.

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