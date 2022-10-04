Минтранс предложил повысить цены на проезд по платным дорогам

Министерство транспорта РФ предлагает увеличить тарифы на проезд по платным дорогам, объясняя это тем, что стоимость не менялась с 2016 года, а себестоимость строительства дорог выросла в среднем на 12% без учета инфляции.

Так, на трассах, где плата за проезд введена после их реконструкции (М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»), максимальный тариф планируется повысить с 3 до 5 рублей за км. Если трасса построена с нуля (ЦКАД и М-12 Москва—Казань), предельный тариф поднимется с 3 до 8 рублей за 1 км. Аналогичная индексация тарифов запланирована для автобусов и грузовиков, пишет Коммерсантъ.

Однако на платных участков М-11 «Нева» и северного обхода Одинцово стоимость не поменяется. Также изменение цен не коснется ЗСД, платных участков в Псковской области и остальных платных дорог, не имеющих федерального значения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что цены на авиабилеты в ближнее зарубежье начали снижаться.