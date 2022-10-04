Цены на авиабилеты в ближнее зарубежье начали снижаться

В России началось резкое снижение цен на авиабилеты в ближнее зарубежье: Турцию, ОАЭ и Казахстан.

В настоящее время стоимость авиабилета из Москвы в Анталью и обратно составляет примерно 37 тыс рублей. При этом некоторые авиакомпании предлагают приобрести билеты стоимостью от 35 тыс рублей. Кроме того, резко подешевели билеты из Москвы в Дубай. Туристы могут отправиться на отдых в ОАЭ за 60 тыс рублей, передает портал TourDom.

На прошлой неделе самыми дорогими направлениями стали Астана и Стамбул.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в конце октября туристы снова смогут летать прямыми рейсами из России на Кубу.