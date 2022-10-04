В Петербурге в 2022 году число преступлений с незаконным оборотом алкоголя возросло на 10%

В Петербурге с начала года ГУ МВД по Санкт-Петербургу выявили 64 преступления, связанных с нелегальным оборотом алкоголя, об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Он провел заседание Межведомственной комиссии по госрегулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, где озвучили статистику за первые полгода. Оказывается, число зафиксированных преступлений (64) превышает прошлогодние показатели на 10 %, пишет в Telegram-канале Кирилл Поляков.

Роспотребнадзор, во время контрольно-надзорных мероприятий, взял 34 пробы алкоголя. По результатам выяснилось, что ни одна проба не соответствовала требованиям закона. Специалисты вынесли 39 постановлений о штрафах суммарно на 1,3 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Нижнем Новгороде задержали международного мошенника, разводившего петербуржцев «безопасными счетами» в банке.