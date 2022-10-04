В Нижнем Новгороде задержали международного мошенника, разводившего петербуржцев «безопасными счетами» в банке

В Нижнем Новгороде задержали международного мошенника, разводившего петербуржцев &#171;безопасными счетами&#187; в банке
Фото: Pxhere

В Нижнем Новгороде полицейские задержали мужчину-участника международной мошеннической группировки, обманывавшей жителей Петербурга. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ходе оперативного розыска на территории Нижнего Новгорода правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который в июле 2022 года вступил в преступную группу, находящуюся на территории Украины.

В ходе проведенного обыска на съемной квартире подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли 40 телефонов с преступной перепиской, аудио-записи пошаговых инструкций, 200 банковских карт с sim-картами различных операторов связи для мобильного банка, 320 000 рублей.

В обязанности мужчины входило приобретать в сети «Darknet» подставные банковские карты, на которые жертвы переводили бы свои капиталы, обналичивать полученные деньги и передавать их главарям банды.

Схема преступлений была не самой оригинальной — мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности банков обзванивали горожан и убеждали потерпевших перевести деньги на «безопасные счета» с целью недопущения их хищения мошенниками.

Так преступники выманили у одной из жертв, петербурженки, 3 миллиона 600 тысяч рублей.

По факту преступной деятельности Следственный участок Калининского района Петербурга возбудил уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что услужливый слесарь из Петербурга заложил свою квартиру ради восьмимиллионного кредита для мошенников.

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