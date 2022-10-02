Услужливый слесарь из Петербурга заложил свою квартиру ради восьмимиллионного кредита для мошенников

В Красногвардейском районе Петербурга 71-летний слесарь заложил свою квартиру ради кредита, поверив мошеннику. Пенсионер перевел злоумышленникам 8 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 1 сентября в полицию обратился 71-летний слесарь с заявлением о том, что с 13 по 29 сентября ему на мобильный телефон звонил неизвестный мужчина, представившийся специалистом кредитного отдела.

Злоумышленник ввел пенсионера в заблуждение и убедил его оформить кредиты в различных банках на общую сумму 8 009 000 рублей под залог своей квартиры.

После оформления кредита мошенник убедил мужчину перевести все деньги на различные резервные счета и номера телефонов.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербургская пенсионерка оформила три кредита для мошенников.