Петербургская пенсионерка оформила три кредита для мошенников

Телефонные мошенники заставили пожилую жительницу Петербурга оформить кредиты и отдать им одолженные банком деньги.

Как стало известно Gazeta.SPb, на прошлой неделе 71-летней пенсионерке из Купчино позвонила лжесотрудница банка. Она сообщила, что какой-то мужчина пришел в банк и по доверенности заказал большую сумму денег со счета пенсионерки. Чтобы предотвратить кражу, «банкирша» посоветовала пенсионерке снять пенсию и взять кредит.

На следующий день женщина оформила кредит на 100 тысяч рублей и перевела их на указанные злоумышленницей средства. В последующие дни пенсионерке снова звонили и говорили, что нужно еще раз взять кредит. Всего женщина набрала три кредита на общую сумму в 249 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец установил приложение на телефон и потерял 2 млн рублей.