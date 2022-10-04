Следовательный комитет РФ начал проверку обстоятельств смерти Бориса Моисеева

Сотрудники Следственного комитета РФ начали проверку обстоятельств смерти певца и танцовщика Бориса Моисеева.

Проверка начата на следующий день после похорон, 3 октября. Пока что следователи должны формально установить, нет ли в смерти певца криминальной составляющей. Уточняется, что следователи не будут искать недочеты врачей, они будут обращать внимание на признаки насильственной смерти, передает РЕН ТВ.

Такие проверки обычно проводят по просьбе родственников или же на основании данных от судмедэкспертов, которые могут найти какие- либо следы преступления, однако видимых повреждений на теле артиста не обнаружили, а посмертная судебно-медицинская экспертиза еще не готова.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что 27 сентября умер популярный певец Борис Моисеев.