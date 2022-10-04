В Пулково таможенники пресекли контрабанду 6,5 миллиона рублей в Узбекистан

В Петербурге Пулковские таможенники помешали гражданину России увезти в Узбекистан в ручной клади — 6,5 миллиона рублей наличными.

Сегодня, 4 сентября, мужчину остановили в «зеленом коридоре». Документов, подтверждающих, откуда взялись деньги, у него не нашлось, таможенную декларацию он так же не подавал, что должен был сделать, согласно законодательству, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В действиях путешественника усмотрели контрабанду наличных в особо крупном размере. Мужчине грозит штраф в размере до 15-ти кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Нижнем Новгороде задержали международного мошенника, разводившего петербуржцев «безопасными счетами» в банке.