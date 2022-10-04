Экс-фигуристы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин снова разругались в соцсетях

Экс-фигуристы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин снова устроили разборки в соцсетях, причиной тому стало предложение об участие в новом ледовом шоу.

Турнир планируется провести 18-19 марта 2023 года. Участие в нем могут принять, в том числе завершившие спортивную карьеру фигуристы.

Евгений Плющенко принял предложение участвовать в новом шоу, однако пройти мимо колкости в адрес своего коллеги Алексея Ягудина не смог. По мнению Плющенко, Ягудин «кататься не умеет», поэтому может разве что «комментировать» данное действо. Ответ фигуриста не заставил себя ждать, пишут Актуальные Новости.

Ягудин опубликовал в социальных сетях статистику встреч с Плющенко на разных турнирах, где по результатам он оказывается впереди со счетом 14:8. В сопровождении бывший спортсмен отметил, что подобные вещи доказывают даже правду.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Долина ответила хейтерам на критику ее образа в коротких шортах.