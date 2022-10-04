Долина ответила хейтерам на критику ее образа в коротких шортах

Долина ответила хейтерам на критику ее образа в коротких шортах
Фото: скриншот клипа "Лариса Долина и Гарик Зебелян — Бежит от скуки Москва "

Знаменитая советская и российская эстрадная певица Лариса Долина удивила поклонников своим внешним видом, она выложила фото в мини шортах в социальной сети.

Однако фанаты не оценили такой образ певицы, многие поклонники написали под постом обидные отзывы: «Шортики уж точно коротки, возраст не для них», «Немного нужно присматриваться к отражению в зеркале!», передает Вокруг ТВ.

Подписчики считают, что таким образом Долина хочет омолодиться Однако знаменитость не растерялась и ответила хейтерам.

В ответ на их комментарии она написала: «По-вашему, я должна нарядиться как старушка? Но, извините, я на нее не похожа. А вы — снобка!»

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Меган Маркл и принц Гарри отреагировали своей фотографией на портрет Карла III в кругу семьи.

критика Лариса Долина хейтеры


 

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