Петербуржец выплатил 1,6 млн рублей за осквернение ангела в «Красненьком»

Кировский районный суд Петербурга взыскал с местного жителя 1,6 млн рублей за повреждение статуи на памятнике территории кладбища «Красненькое».

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, в июле этого года на территории кладбища «Красненькое» петербуржец повредил и осквернил надмогильное сооружение из натурального мрамора в виде склонившегося ангела.

В результате судебного процесса мужчину признали виновным в совершении преступления — ему назначили наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Кроме того, с вандала взыскали компенсацию морального вреда в размере 75 000 руб, а также 918 800 рублей в счет возмещения ущерба.

Однако позже выяснилось, что рыночная стоимость восстановления надгробия составляет 1 617 000 рублей. После проведенной экспертизы суд 5 октября взыскал с петербуржца в пользу владелицы статуи ангела еще 1 591 000 рублей, расходы на проведение судебной экспертизы в размере 53 500 рублей и госпошлину в размере 16 155 рублей.

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