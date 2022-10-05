Петербургский ЗакС в первом чтении одобрил скандальный законопроект об уличных артистах

Законодательное собрание Петербурга на заседании 5 октября обсудило законопроект об организации уличных выступлений. Несмотря на жесткую критику, большинство голосов поддержало спорный законопроект.

По данным Закс.Ру, 5 октября Законодательное собрание Петербурга в первом чтении большинством голосов поддержало законопроект об организации уличных выступлений. Согласно проекту, для проведения выступления на улицах Северной Столицы артист должен будет подать уведомление в уполномоченный орган.

За проведение выступления без согласования губернатор Петербурга предложил ввести штраф в размере 1500-5000 рублей для физических лиц.

Спорный законопроект уже вызвал массу негатива со стороны депутатов. Так депутат от КПРФ Ирина Иванова заявила, что с таким законом правительство города может отправить артистов выступать в лесах.

В свою очередь, глава фракции «Справедливой России — За правду» Марина Шишкина отметила, что не все сферы жизни должны регулироваться законами, а многие запреты вредят творчеству.

Несмотря на критику, законопроект был все же принят. Однако парламентариям разрешили подготовить поправки.

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