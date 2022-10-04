Совфед одобрил закон об ужесточении требований к местам продажи животных

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, в котором был прописан запрет торговли животными в зоомагазинах и на «птичьих рынках».

Поправки вносятся в закон об ответственном обращении с животными. Так, в законе закрепляется необходимость установления требований к местам, используемым для торговли животными. При этом содержание животных в таких местах осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правительством РФ, передают ТАСС.

В Совфеде отметили, что чаще всего животные находятся в неподобающих условиях для жизни, а также без надлежащего ухода, с нарушением санитарных норм. Новый закон должен сделать так, чтобы к животным относились лучше. Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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