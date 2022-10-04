Автозавод «Москвич» может открыть дилерский центр в Петербурге

Автозавод &#171;Москвич&#187; может открыть дилерский центр в Петербурге
Фото: unsplash

Автомобильный завод «Москвич» может открыть дилерские центры в 23 городах России. Сейчас завод открыл прием заявок от желающих открыть фирменные дилерские центры марки.

Потенциальных партнеров компания ищет в 23 городах страны, включая Москву, Петербург, Екатеринбурге и в других крупных городах. Заключение договора позволит предпринимателям продавать «Москвичи» и проводить их техническое обслуживание, пишут в Telegram-канале «Москвич».

Прием заявок продлится до 21 октября. В планах компании — создание развитой сети дилеров, которые смогут оказывать высококачественное техобслуживание автомобилям бренда. Кроме того, в планах завода создать электроавтомобили.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в ряде регионов России запустят эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств.

дилерский центр москвич


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге к 2023 году парк «Горэлектротранса» пополнят 192 «умных» трамвая
Петербурженка отсудила у «Буквоеда» права на свою книгу
Совфед одобрил закон об ужесточении требований к местам продажи животных
Роза Сябитова рассказала, как участие в шоу «Звезды в Африке» помогло ей с ...
Автозавод «Москвич» может открыть дилерский центр в Петербурге
Экс-фигуристы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин снова разругались в соцсетях
В Петербурге после пожара в частном доме госпитализировали женщину
Петербуржцы назвали места в городе и пригородах, напоминающие о Финляндии