Автозавод «Москвич» может открыть дилерский центр в Петербурге

Автомобильный завод «Москвич» может открыть дилерские центры в 23 городах России. Сейчас завод открыл прием заявок от желающих открыть фирменные дилерские центры марки.

Потенциальных партнеров компания ищет в 23 городах страны, включая Москву, Петербург, Екатеринбурге и в других крупных городах. Заключение договора позволит предпринимателям продавать «Москвичи» и проводить их техническое обслуживание, пишут в Telegram-канале «Москвич».

Прием заявок продлится до 21 октября. В планах компании — создание развитой сети дилеров, которые смогут оказывать высококачественное техобслуживание автомобилям бренда. Кроме того, в планах завода создать электроавтомобили.

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