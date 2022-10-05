Глава ЯНАО Артюхов вошел в «топ-20» самых влиятельных губернаторов России

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов попал в двадцатку самых влиятельных губернаторов страны. На первом месте рейтинга оказался мэр Москвы Сергей Собянин, а на втором Рамзан Кадыров.



По информации Ямал1, Агентство политических и экономических коммуникаций составило рейтинг влияния управленцев за сентябрь 2022 года. Так в двадцатку самых влиятельных губернаторов страны вошел Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО. Артюхов занял 12 строчку рейтинга.

Губернатор Тюмени Александр Моор на фоне проведенного в Промышленно-энергетического форума поднялся в рейтинге с восьмого на седьмое место. Глава Югры Наталья Комарова улучшила свои показатели сразу на три позиции, поднявшись с 43 на 40 место. Первое место в рейтинге неизменно занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе — Рамзан Кадыров.

Напомним, ранее сообщалось, что сын бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко (ныне — председателя совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация») Алексей стал совладельцев новой компании «Дружба» по торговле парфюмерией и косметикой.