Петербургские банки спермы не хотят предлагать льготы на сперму мобилизованных

Мобилизованные петербуржцы столкнулись с еще одной проблемой: помимо невозможности оформить брачные отношения в ЗАГСе в ускоренном порядке, мужчины не могут сдать сперму в качестве доноров.

По информации Мойки78, на сайтах петербургских банков спермы и клиник, принимающих доноров спермы, за последнее время не появлялось объявлений о предоставлении льгот для мобилизованных. Кроме того, не замечено вообще никакого интереса к семени воинов.

Издание выяснило, что некоторые клиники и банки спермы в настоящий момент без объяснения причин приостановили прием донорского семени. Представители трех из пяти клиник (IClinic, «Медика» и «Генезис») заявили, что временно не принимают сперму доноров.

Оказалось, мобилизованным петербуржцам в этом вопросе не полагается никаких поблажек или льгот. Так в клиника Embrylife отбирает кандидатов только после заполнения ими анкеты на сайте, а «Скандинавия Ава-Петер» в качестве доноров спермы рассматривает только тех петербуржцев, у которых уже есть дети.

Никаких увеличенных выплат за донацию мобилизованные также не получат — их семя ценится ничуть не выше, чем семя не попавших под мобилизацию граждан.

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