В России сократилось количество ювелирных магазинов

В первом полугодии 2022 года рынок ювелирных изделий в России замедлил рост до 2% на фоне экономического кризиса, снижения покупательской активности и сокращения числа торговых точек.

По информации Коммерсантъ, с начала 2022 года объем рынка ювелирных изделий в России увеличился лишь на 2%, составив 152 млрд рублей. По словам экспертов, тенденция к замедлению связана с нестабильной ситуацией в экономике, приостановкой работы некоторых зарубежных ювелирных ритейлеров и общим снижением доходов населения.

Так в 2022 году в России также усилился тренд на сокращение числа торговых точек ювелирных магазинов из-за оптимизации бизнеса. За первое полугодие их число снизилось почти на 6% — примерно до 2,9 тыс. объектов.

По словам руководителя аналитического центра Sokolov Алины Колпаковой, в сентябре выросли продажи украшений из золота, в том числе обручальных колец.Средний чек на золотые украшения за год снизился на 10% — до 15,6 тысяч рублей, зато в серебре вырос на 13% — до 1,7 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что россияне в 2022 году начали активно вкладываться в драгоценные металлы и золото.