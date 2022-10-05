Россияне в 2022 году начали активно вкладываться в драгоценные металлы и золото

Россияне в 2022 году начали активно вкладываться в драгоценные металлы и золото
Фото: unsplash
Банки России сообщают о возросшем на 30–50% спросе граждан на вложения в обезличенные металлические счета (ОМС), преимущественно в золото. К концу года этот ажиотаж может несколько успокоиться.

По информации Коммерсантъ, россияне в 2022 году заинтересовались вложениями в обезличенные металлические счета (ОМС) — в таком виде частные инвесторы скупили сотни тонн золота, серебра, платины и палладия. Напомним, что ОМС — это специальный банковский счет, на котором отражается принадлежащий клиенту драгоценный металл в граммах без сведений о пробе, номерах слитков и производителе.

По данным Сбербанка, с начала года его клиенты купили 100 тонн драгоценных металлов в обезличенном виде и открыли 300 тысяч ОМС. При этом золота россияне купили в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Годовые темпы роста покупки драгметаллов в форме открытия ОМС можно оценить в 30–50%.

По словам эксперта, наиболее важный вопрос для инвесторов: куда двинется в дальнейшем цена на золото. К примеру, за последнюю неделю стоимость золота увеличилась на 6%. Однако темпы роста спроса в четвертом квартале могут оказаться ниже, поскольку цены на металлы волатильные — это подходит далеко не всем инвесторам.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Институт РАН спрогнозировал отставание российской экономики вплоть до 2050 года.

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