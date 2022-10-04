Институт РАН спрогнозировал отставание российской экономики вплоть до 2050 года

В Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН оценили перспективы экономики России в ближайшие 30 лет. Ускорить рост ВВП могут технологии и изменение бюджетной политики, но если сбудется инерционный сценарий, рост экономики в 2040–2050-х годах едва превысит 1% в год.

По информации РБК, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН оценил долгосрочные сценарии развития экономики России. Оказалось, при инерционном сценарии среднегодовые темпы прироста ВВП могут снизиться почти с 2% в 2021–2025 годах до 1,2% в 2041–2050 годах.

Такие темпы, особенно в условиях внешнеэкономических ограничений, не позволят сохранить конкурентоспособность российской экономики. Ситуацию могут исправить меры макроэкономической политики и ряд технологических нововведений.

В частности, благодаря цифровизации производственных процессов российская экономика сможет наращивать рабочую силу в других секторах, что будет вносить вклад в экономический рост.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Минфин предложил российскому бизнесу конкурировать за доступ к господдержке.