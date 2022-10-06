В Петербурге поддержали регламент и штрафы для уличных музыкантов

В Петербурге поддержали регламент и штрафы для уличных музыкантов
Фото: Unsplash

В Петербурге поддержали законопроект, который регламентирует выступление уличных музыкантов.

В среду, 5 октября, депутаты Законодательного собрания Петербурга большинством голосов поддержали в первом чтении внесенный Смольным законопроект, регламентирующий выступления уличных музыкантов.

Для того, чтобы выступать, уличный музыкант должен будет подать через МФЦ или иными способами уведомление в уполномоченный орган исполнительной власти. Отмечается, что уличным музыкантам запрещается использовать в своих песнях нецензурную лексику, пропагандировать алкоголь и запрещенные вещества, призывать к нарушению законов, моральных и нравственных норм.

За нарушения музыканты могут получить предупреждение или штраф в размере до 5 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц составит до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц до 200 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Минцифры проверит «Госуслуги» на сбои в системе безопасности сайта.

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