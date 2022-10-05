Минцифры проверит «Госуслуги» на сбои в системе безопасности сайта

Минцифры проверит &#171;Госуслуги&#187; на сбои в системе безопасности сайта
Фото: unsplash

Минцифры планирует до конца года проверить «Госуслуги» на возможные ошибки из-за множественных кибератак.

По данным ТАСС, глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство до конца года проведет программу Bug Bounty для портала госуслуг. При этом специалисты по поиску ошибок в системах сервиса получат поощрение.

«Мы планируем до конца года провести Bug Bounty по «Госуслугам», чтобы максимально задействовать наших специалистов в выявлении потенциальных дыр в системе безопасности», — отметил министр.

Шадаев подчеркнул, что портал многократно подвергался кибератакам, однако все подобные нападения в последнее время прошли без ущерба.

«Всегда сложно признавать свои ошибки, недоработки, «дырки» в безопасности. Но здесь мы считаем, что лучше смотреть на это риски открыто, понимать, что они есть, упреждающе на них работать», — пояснил Максуд Шадаев.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в России впервые зафиксировали сокращение мобильного трафика.

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