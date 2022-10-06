Канал «Ю» покажет новый сезон шоу «Беременна в 16» в кинотеатрах

Новый сезон популярного шоу «беременна в 16» будут показывать в кинотеатрах.

У телеканала «Ю» в этом году юбилей, из-за этого они решили показать популярное шоу на больших экранах.

В 60 кинотеатрах Петербурга, Москвы, Волгограда, Белгорода, Воронежа, Екатеринбурга, Калининграда, Краснодара и других городов покажут первые четыре эпизода нового сезона шоу, пишут на официальном сайте телеканала «Ю».

Кроме того, они объявили о старте нового сезона «Беременна в 16», который начнут показывать по телевидению уже 19 октября.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Оксана Самойлова показала фигуру в бикини после слухов о пятой беременности.