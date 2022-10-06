Оксана Самойлова показала фигуру в бикини после слухов о пятой беременности

После слухов о пятой беременности жена Джигана Оксана Самойлова опубликовала в социальных сетях фотографию в бикини.

В начале октября Оксана Самойлова пошутила про пятую беременность в личном блоге и спровоцировала слухи о своей беременности. После этого подписчики начали распускать слухи о том, что Самойлова беременна в пятый раз.

Однако Оксана поспешила развеять слухи и опубликовала фото в бикини, которое подписала: «Думала, сниму видео, чтобы смотивировать себя ходить в спортзал. Потом посмотрела и подумала: «А нет, все прекрасно». А еще у меня есть отмазка: «У тебя 4 детей, расслабься».

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