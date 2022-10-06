Россияне стали чаще покупать квартиры в Турции

Россияне, несмотря на подорожание недвижимости в Турции, продолжают скупать квартиры там.

Такой интерес связан с тем, что квартира заграницей дает возможность получить вид на жительство, в дальнейшем – гражданство, при наличии которого человек сможет беспрепятственно выезжать в другие страны. Кроме того, это грамотное вложение накоплений в недвижимость.

Интерес соотечественников к покупке недвижимости заграницей наметился в апреле, когда число сделок с недвижимостью превысило 1,1 тыс., в мае – 1,2 тыс., в июне – 1,8 тыс., пишет Ямал1.