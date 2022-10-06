Минпромторг разработает субсидии на производство ноутбуков и компьютеров

Минпромторг РФ прорабатывает запуск субсидии для выпуска серийного производства потребительской электроники – ноутбуков, планшетов, компьютеров.

Как отмечает Коммерсантъ, подразумевается поддержка компаний, которые планируют выпускать электронику для потребительского сегмента — планшеты, смартфоны, ноутбуки и ПК. Параметры субсидий еще не ясны, совокупный объем господдержки отрасли может вырасти с 144 млрд рублей в 2022 году до 210 млрд рублей в 2023 году.

Отмечается, что на сегодняшний день компании могут рассчитывать на поддержку в вопросах разработки компонентов и запуска производства. При этом таких мер нет для ниши выпуска коммерческих партий продукции, хотя этот процесс также требует немалых вложений.

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