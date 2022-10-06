В Госдуме предложили забирать брошенные на границе автомобили россиян

В Госдуме предложили забирать брошенные на границе автомобили россиян
Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Депутат Государственной Думы РФ Олег Морозов считает, что необходимо внести изменения в законодательство, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе.

Морозов отметил, что нужно как можно быстрее вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, месяца, после пересечения владельцем границы, пишет РИА Новости.

Однако, если собственник оставленного транспорта не хочет его лишиться, то ему придется лично приехать и предоставить права на владения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что запасов зимней резины в России хватит на девять месяцев.

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В Госдуме предложили забирать брошенные на границе автомобили россиян
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