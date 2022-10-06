На «Госуслуги» будут приходить уведомления о необходимости ремонта машины

На &#171;Госуслуги&#187; будут приходить уведомления о необходимости ремонта машины
Фото: Pxhere

На «Госуслугах» появится функция, которая автоматически будет сообщать владельцу о том, что его автомобиль нуждается в ремонте, в частности, если в авто обнаружился производственный дефект.

Сервис информирования через «Госуслуги» планируется запустить в этом году. Отзывы автомобилей определенных марок и годов выпуска периодически осуществляются производителями в случае обнаружения тех или иных неисправностей, передает РИА Новости.

Отмечается, что для новой функции у пользователя должна быть подтвержденная запись на «Госуслугах», а также проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете. Самостоятельно искать информацию для проверки, находится ли машине в отзыве, не надо — оповещения будут автоматически поступать в раздел госпочта.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что В Госдуме предложили забирать брошенные на границе автомобили россиян.

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