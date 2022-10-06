Петербургский международный юридический форум пройдет в мае 2023 года

Петербургский международный юридический форум пройдет в мае 2023 года
Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Петербургский международный юридический форум в 2023 году пройдет на площадке Экспофорума с 11 по 13 мая.

Ожидается, что на ПМЮФ-2023 примут участие более 4 тысяч человек, в том числе из-за рубежа. На заседании было предложено продолжить традицию, чтобы началу форума, в так называемый «нулевой день», предшествовал Молодежный юридический форум. Он пройдет 10 мая на площадке Санкт-Петербургского государственного университета, сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

При организации форума Петербург традиционно подготовит культурную программу.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге 7 октября пройдет встреча лидеров стран СНГ.

ПМЮФ-2023


 

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