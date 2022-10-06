В Петербурге 7 октября пройдет встреча лидеров стран СНГ

В Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ.

В пятницу, 7 октября, встреча лидеров пройдет в Константиновском дворце. Кроме того, в этот день планируется целый ряд международных телефонных разговоров, передает РИА Новости.

Кроме того, отметили, что 7 октября у президента РФ Владимира Путина будет день рождение. И вероятно, лидеры стран СНГ поздравят его с праздником, так как знакомы они давно.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Путин и Си Цзиньпин обсудят взаимодействие России и Китая в экономике на полях ШОС.