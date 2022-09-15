Политолог: Путин и Си Цзиньпин обсудят взаимодействие России и Китая в экономике на полях ШОС

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Kremlin.ru
Фото: Кремль

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылся в Самарканде. На международную встречу прилетели главы крупных государств, в том числе президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.

Политолог и журналист Юрий Светов отметил в беседе с телеканалом «360», что ключевые моменты на полях ШОС наметят именно главы России и Китая.

По словам эксперта, на саммите поднимут тему проблем сотрудничества государств несмотря на попытки Запада расколоть мир санкциями.

«[Саммит ШОС —] это не блоковая система, это встреча государств, которые видят взаимные интересы. Эти взаимные интересы хотят развивать. Прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Встреча Путина с Си Цзиньпином должна обозначить ключевые направления этого сотрудничества», — заявил политолог.

Светов считает, что речь пойдет о аспектах и разделах экономики, в которых могли бы взаимодействовать Россия и Китай. К диалогу также могут подключиться другие страны, которые увидят в этом выгоду.

Политолог добавил, что саммит ШОС по масштабу и количеству важных участников может затмить предстоящую Генассамблею ООН.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финляндия опровергла сообщения о запрете на въезд в ЕС из России.

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