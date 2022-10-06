В Петербурге на маршрут № 299 вышли десять новых автобусов

В Петербурге начали курсировать десять новых автобусов по маршруту № 299, который связывает улицу Костюшко и СНТ «Павловское-2».

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, всего на линию вышли десять транспортных средств марки Volgabus. Каждый из них может вместить до 50 пассажиров.

Также комитет по транспорту увеличил число рейсов, что позволит сократить время ожидания автобусов.

Кроме того, накануне 11 новых автобусов на газомоторном топливе вышли на маршрут № 342, связывающий Московское шоссе с улицей Садовой в Пушкине. Всего на маршрутной сети работают 3917 автобусов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге на маршрут №254 вышли современные лазурные автобусы.