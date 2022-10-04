В Петербурге на маршрут №254 вышли современные лазурные автобусы

В Петербурге по маршруту № 254 вышли 20 новых лазурных автобуса.

Сегодня, 4 октября по маршруту № 254, который связывает станцию метро «Шушары» с Полоцкой улицей, вышли 20 современных автобусов среднего класса марки Volgabus, сообщают в Telegram-канале комитета по транспорту.

Отмечается, что это совершенно новый подвижной состав, который ранее был доставлен в Петербург с завода во Владимире. Автобус будет вмещать до 50 человек.

Кроме того, преимуществом новых автобусов является работа на экологичном газомоторном топливе.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что поставки новых автобусов Volgabus на территорию Северной столицы идут по плану.