В Петербурге на маршрут №254 вышли современные лазурные автобусы

В Петербурге на маршрут №254 вышли современные лазурные автобусы
Фото: комитет по транспорту

В Петербурге по маршруту № 254 вышли 20 новых лазурных автобуса.

Сегодня, 4 октября по маршруту № 254, который связывает станцию метро «Шушары» с Полоцкой улицей, вышли 20 современных автобусов среднего класса марки Volgabus, сообщают в Telegram-канале комитета по транспорту.

Отмечается, что это совершенно новый подвижной состав, который ранее был доставлен в Петербург с завода во Владимире. Автобус будет вмещать до 50 человек.

Кроме того, преимуществом новых автобусов является работа на экологичном газомоторном топливе.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что поставки новых автобусов Volgabus на территорию Северной столицы идут по плану.

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