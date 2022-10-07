Затворы дамбы Петербурга открыли после шторма

Затворы петербургской дамбы открыли в ночь на 7 октября после улучшения погодных условий.

Затворы судопропкскного сооружения С-2 и шести водопропускных сооружений открыты в 3:30 мск. Затвор судопропускного сооружения С-1 задействован не был. Кронштадтский корабельный фарватер был открыт для движения судов, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге из-за сильного ветра, который местами достигает 20м/с, частично закрыли часть затворов дамбы из-за угрозы наводнения.