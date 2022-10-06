В Петербурге частично закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Петербурге частично закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Фото: Дирекция КЗС

В Петербурге из-за сильного ветра, который местами достигает 20м/с, частично закрыли часть затворов дамбы из-за угрозы наводнения.

Как рассказали в пресс-службе Дирекции КЗС, в первую очередь начали закрывать затворы водопропускных сооружений В-1 – В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2.

А вот затвор судопропускного сооружения С-1 открыт. Также открыт для судов кронштадтский корабельный фарватер.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что МЧС предупредило жителей Петербурга, о том, что ожидается ухудшение погоды, завтра, 7 октября. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

дамба наводнение


 

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