Ярушин устроил скандал на шоу «Звезды в Африке» из-за конфликта с Малафеевым

У актера Стаса Ярушина вошло в традицию устраивать скандалы и интрижки на шоу «Звезды в Африке». Раньше он нападал на молодых девушек, а теперь его ненависть перешла на бывшего голкипера сборной России Вячеслава Малафеева.

В предыдущих выпусках они периодически перебрасывались насмешками и постоянно задирали друг друга, а в последнем выпуске почти подрались, передает StarHit.

Ярушин отправился на испытание вместе с Викой Одинцовой, где они должны были добыть как можно больше еды для всех членов команды. Артист не скрывал своей неприязни по отношению к Малафееву и был готов отказаться от выполнения задания и возможности накормить весь лагерь только из-за того, что спортсмен, по его мнению, не достоин получить еду.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Роза Сябитова рассказала, как участие в шоу «Звезды в Африке» помогло ей с ремонтом.