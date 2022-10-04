Роза Сябитова рассказала, как участие в шоу «Звезды в Африке» помогло ей с ремонтом

Известная сваха России и телеведущая Роза Сябитова рассказала, как участие в телешоу «Звезды в Африке» помогло ей с ремонтом.

В своем Telegram- канале она призналась, что шоу «Звезды в Африке» помогло ей увидеть и обратить внимание на строительство жилья на совершенно другом континенте. Ее впечатлило, как местные жители строят дома, все одновременно выглядит, как и раньше у их семей, но при этом внесены новые технологии и чувствуется модернизация, передает Вокруг ТВ.

Сябитова хочет попробовать перенять некоторые идеи для ремонта из Африки.

Напомним, что сваха стала участником второго сезона «Звезды в Африке», однако вылетела с проекта уже в третьей серии.

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