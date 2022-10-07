В Петербурге отменят общегородские новогодние и рождественские праздники

Власти Петербурга решили отменить запланированные ранее общегородские новогодние и рождественские мероприятия.

Сэкономленные средства пойдут на покупку снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных. Из запланированного сохранят только детские елки и семейные программы, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Под сокращение попал концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», а также благотворительный прием в Таврическом дворце.

В Смольном напомнили, что мобилизованным петербуржцам полагаются разовые выплаты по 100 тыс. рублей, а добровольцам — по 300 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Кронштадте на форте Константин пройдет фестиваль воздушных змеев.