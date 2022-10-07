Петербург вечером 7 октября сковали семибалльные пробки

Уровень загруженности дорог Петербурга вечером 7 октября достиг 7 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

По состоянию на 17:55 очень плотное движение наблюдается на Невском проспекте, Садовой улице, на Каменностровском проспекте от станции метро «Петроградская» до Песочной набережной. Непросто проехать по Арсенальной и Дворцовым набережным.

Непростая дорожная обстановка наблюдается на проспекте Стачек, Краснопутиловской улице, местами затруднено движение по Ленинскому проспекту.

Такая же сложная дорожная ситуация наблюдается в Московском районе города. Там автомобилисты застряли в заторах на Московском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что пробка в районе Пулково, на КАД и на Московском проспекте образовалась из-за неформальной встречи стран СНГ, которая проходит сегодня в Питере.