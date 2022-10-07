В Петербурге 7-ми балльные пробки стали рассасываться после полудня

В Петербурге потихоньку начала рассасываться семибалльная пробка, которую жители застали в центре города.

Сегодня, 7 октября, движение было затруднено на Невском проспекте, особенно в районе Московского вокзала и от Садовой улицы до Дворцовой набережной. Заторы на прилегающих улицах, а также на Загородном проспекте, набережной Обводного канала, на Большой Подьяческой, Большой Морской, Конногвардейском бульваре, передает МК в Питере.

Отмечается, что пробка в районе Пулково, на КАД и на Московском проспекте образовалась из-за неформальной встречи стран СНГ, которая проходит сегодня в Питере.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в пятницу, 7 октября, встреча лидеров пройдет в Константиновском дворце. Кроме того, в этот день планируется целый ряд международных телефонных разговоров.