Петербуржцев на выходных ждет теплая погода

Петербург в выходные порадует жителей теплой погодой. Погода в выходные дни будет хорошей, даже лучше, чем это казалось еще в начале недели.

В субботу и воскресенье городе обойдется без осадков, воздух прогреется до +15 градусов. Погода будет благоприятной, написал в Telegram-канале синоптик города Александр Колесов.

По словам специалиста, теплый атмосферный фронт подойдет к Петербургу сегодня вечером, а холодный фронт вернется в субботу вечером.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что затворы петербургской дамбы открыли в ночь на 7 октября после улучшения погодных условий.