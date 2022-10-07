Петербуржцев на выходных ждет теплая погода

Петербуржцев на выходных ждет теплая погода
Фото: Pxhere

Петербург в выходные порадует жителей теплой погодой. Погода в выходные дни будет хорошей, даже лучше, чем это казалось еще в начале недели.

В субботу и воскресенье городе обойдется без осадков, воздух прогреется до +15 градусов. Погода будет благоприятной, написал в Telegram-канале синоптик города Александр Колесов.

По словам специалиста, теплый атмосферный фронт подойдет к Петербургу сегодня вечером, а холодный фронт вернется в субботу вечером.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что затворы петербургской дамбы открыли в ночь на 7 октября после улучшения погодных условий.

потепление


 

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