Проект «Петербургский дизайн» поможет развивать индустрию моды в Северной Столице

В Петербурге запустили проект «Петербургский дизайн» для помощи в развитии и раскрутке местным производителям одежды и обуви.

По информации пресс-службы комитета по промышленной политике и торговле Петербурга, сразу в трех торговых центрах Северной Столицы появились площадки для размещения изделий местных дизайнеров. Создатели проекта «Петербургский дизайн» из 160 желающих принять участие брендов отобрали 100 как уже известных, так и начинающих имен из мира моды.

В Петербурге свою продукцию выпускают 96% участников проекта, 67% из них имеют собственное производство. При этом свои магазины есть у менее чем 30% дизайнеров — для некоторых из них это будет первое офлайн-размещение.

Идея проекта созрела еще в апреле 2022 года, после того как Петербург начали покидать зарубежные бренды. Чиновники собрали перечень освободившихся помещений и составили список дизайнеров, которые готовы развиваться и замещать опустевшие места.

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