Девятикласснице из Петербурга пришлось самой себе вызывать скорую помощь после глотка сердечных лекарств

Во Фрунзенскому районе Петербурга в больницу госпитализировали 15-летнюю девушку с отравлением лекарствами от сердца. Школьнице пришлось самостоятельно вызывать бригаду СМП.

Как стало известно Gazeta.SPb, 07 октября в полицию поступила телефонограмма из детской городской больницы о том, что из дома с улицы Балканской госпитализировали ученицу 9 класса в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что девушку привезли в больницу с отравлением медикаментами, применяемыми при лечении сердечных заболеваний. Оказалось, девятикласснице пришлось самостоятельно вызывать скорую помощь, чтобы попасть в больницу.

Полицейские также уточнили состав семьи пострадавшей. Школьница проживает в полной, благополучной семье, не состоящей на учете в ПДН.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что за одну ночь три петербургские школьницы угодили в реанимацию после отравления лекарствами для мозга.