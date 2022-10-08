Девятикласснице из Петербурга пришлось самой себе вызывать скорую помощь после глотка сердечных лекарств

Девятикласснице из Петербурга пришлось самой себе вызывать скорую помощь после глотка сердечных лекарств
Фото: unsplash

Во Фрунзенскому районе Петербурга в больницу госпитализировали 15-летнюю девушку с отравлением лекарствами от сердца. Школьнице пришлось самостоятельно вызывать бригаду СМП.

Как стало известно Gazeta.SPb, 07 октября в полицию поступила телефонограмма из детской городской больницы о том, что из дома с улицы Балканской госпитализировали ученицу 9 класса в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что девушку привезли в больницу с отравлением медикаментами, применяемыми при лечении сердечных заболеваний. Оказалось, девятикласснице пришлось самостоятельно вызывать скорую помощь, чтобы попасть в больницу.

Полицейские также уточнили состав семьи пострадавшей. Школьница проживает в полной, благополучной семье, не состоящей на учете в ПДН.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что за одну ночь три петербургские школьницы угодили в реанимацию после отравления лекарствами для мозга.

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