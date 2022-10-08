В Петербурге почти 30 лет спустя установили причастных к убийству местной жительницы

В Выборгском районе Петербурга правоохранители установили причастных к убийству женщины, произошедшем еще в 1993 году. Оказалось, двое из банды не дожили и до 2000 года.

Как стало известно Gazeta.SPb, 5 апреля 1993 года местные жители обнаружили в подъезде дома по Северному проспекту труп 44-летней женщины с огнестрельным ранением. По факту преступления прокуратура возбудила уголовное дело 6 апреля 1993 года по части 1 статье 106 УК РСФСР (неосторожное убийство).

В октябре 2022 года дело переквалифицировали на пункты «ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц по найму). В результате розыска оперативники 6 октября 2022 года установили четырех жителей Петербурга, причастных к совершению преступления. Оказалось, двое из них погибли в 1993 и 1998 годах, двое других — живы и находятся в федеральном розыске.

Правоохранители установили, что 29 лет назад двое злоумышленников (один из них жив), действуя по прямому указанию двух других участников банды (один из них жив) подкараулили петербурженку в подъезде и дважды ударили ее по голове твердым тупым предметом. Затем женщину застрелили выстрелом из боевого огнестрельного оружия в голову.

Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржец получил нож в живот от близнеца из-за братоубийственной мести на Партизана Германа.