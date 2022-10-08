Мини-альбом «Земфира от Луки» с 4 треками выпустила певица Земфира

Земфира выпустила новый мини-альбом под названием «Земфира от Луки». В сборник вошло 4 композиции.

Певица Земфира опубликовала на своем сайте новый мини-альбом «Земфира от Луки». В альбом вошли четыре песни — «II», «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг».

Ранее Земфира анонсировала премьеру в своих соцсетях, при этом подпись к анонсу отсутствовала — фанаты находились в недоумении. Вечером 7 октября в своем Telegram-канале премьеру анонсировала актриса Рената Литвинова, сопроводив публикацию совместной фотографией с певицей.

Напомним, что в августе Земфира анонсировала гастрольный тур Borderline tour 2022 с концертами в 11 зарубежных городах с октября по ноябрь. Российские города в концертной программе не указаны.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что певица Лена Катина рассказала о тяжелом периоде в жизни своего сына из-за недавнего развода.